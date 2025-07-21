 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропорту Саратова ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова «Гагарин» ограничил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры предприняты, чтобы обезопасить полеты.

В Петербурге задержали шпиона за сбор информации для удара 80 дронами
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В предыдущий раз полеты в аэропорту города ограничивали 10 июля, также ради безопасности. Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на Саратовскую область.

Так, в ночь на 5 июля повреждения получили жилые дома в Энгельсе и Саратове, сообщил тогда губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, той же ночью в воздушной гавани Саратова были введены ограничения на полеты, которые длились около шести часов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Саратов приостановка полетов дроны
Материалы по теме
Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика
Аэропорт Саратова приостановил работу
Политика
Ограничения на полеты сняли в Саратове, но ввели в Ижевске и Иваново
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 19:45
В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга Политика, 23:38
X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях Технологии и медиа, 23:32
Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США Политика, 23:29
SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией Экономика, 23:25
В аэропорту Саратова ограничили полеты Политика, 23:24
«Крылья Советов» назначили нового генерального директора Спорт, 23:23
Акинфеев признан лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА Спорт, 23:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Власти отказались освобождать приезжающих по квоте мигрантов от экзаменов Политика, 23:19
Союз грузовых перевозок ФРГ заявил о дефиците водителей в случае войны Политика, 23:12
В Госдуме предложили меры для охраны репродуктивного здоровья подростков Политика, 23:07
Домодедово после стабилизации отправки рейсов. Видео Общество, 23:00
Собственники заявили о выпуске «Мирамистина» на фоне решения суда Бизнес, 22:52
Словакия решила обеспечить 100% потребностей в газе за счет России Политика, 22:49
Как выглядел из космоса циклон, затопивший улицы Москвы. Видео Общество, 22:38