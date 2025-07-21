В аэропорту Саратова ограничили полеты
Аэропорт Саратова «Гагарин» ограничил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры предприняты, чтобы обезопасить полеты.
В предыдущий раз полеты в аэропорту города ограничивали 10 июля, также ради безопасности. Власти регулярно сообщают об атаках украинских дронов на Саратовскую область.
Так, в ночь на 5 июля повреждения получили жилые дома в Энгельсе и Саратове, сообщил тогда губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, той же ночью в воздушной гавани Саратова были введены ограничения на полеты, которые длились около шести часов.
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