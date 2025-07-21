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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге задержали шпиона за сбор информации для удара 80 дронами

ФСБ: в Петербурге задержали шпиона за сбор информации для удара 80 дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в содействии террористической деятельности в интересах украинских спецслужб (ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса), сообщает «47 канал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Наказание по этой статье — от 12 лет до 20 лет лишения свободы.

Как установило следствие, задержанный сам вышел на связь с представителями спецслужб Украины и затем по их заданию стал собирать сведения о предприятиях оборонной промышленности и объектах Минобороны. Как считают в ведомстве, этот канал утечки информации мог нанести существенный ущерб безопасности страны.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Судя по распространенному ФСБ видео, оперативники задержали подозреваемого на улице, когда он распивал пиво. Затем мужчину посадили в автомобиль, где он рассказал, как собирал информацию для спецслужб Украины.

«Приехал по координатам, которые ввел в навигаторе, сделал фото и отправил ему [куратору]», — сообщил задержанный на видео. Он также пояснил, что собранная информация должна была использоваться для удара по одному из объектов 80 дронами.

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Денис Малышев
ФСБ Санкт-Петербург противодействие терроризму БПЛА Военная операция на Украине
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