Аэропорт Саратова приостановил полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.

В предыдущий раз в аэропорту Саратова приостанавливали полеты в ночь на 7 июля.

Прошлой ночью ограничения вводили в аэропорту Калуги, а также в Шереметьево, тогда же их сняли. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых силами ПВО беспилотниках, летевших на столицу.