Аэропорт Саратова приостановил полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.
В предыдущий раз в аэропорту Саратова приостанавливали полеты в ночь на 7 июля.
Прошлой ночью ограничения вводили в аэропорту Калуги, а также в Шереметьево, тогда же их сняли. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых силами ПВО беспилотниках, летевших на столицу.
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