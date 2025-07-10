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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Саратова приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в телеграм-канале.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В предыдущий раз в аэропорту Саратова приостанавливали полеты в ночь на 7 июля. 

Прошлой ночью ограничения вводили в аэропорту Калуги, а также в Шереметьево, тогда же их сняли. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых силами ПВО беспилотниках, летевших на столицу.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
приостановка полетов Саратов Росавиация
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