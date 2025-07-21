Верховный суд ликвидировал партию «Российский общенародный союз»

Сергей Бабурин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Российский общенародный союз», сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации политической партии «Российский общенародный союз», — говорится в сообщении.

Представители Минюста обосновали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет.

Партия была создана в 2011 году, ее председателем является Сергей Бабурин. Он был кандидатом на президентских выборах 2018 года. Политик также выдвигался на выборах 2024 года, но позже снял свою кандидатуру.

17 июня 2025 года Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива», возглавляемой первым министром экономики современной России Андреем Нечаевым.

В иске Минюст обратил внимание на несоблюдение требований статьи 37 федерального закона «О политических партиях», согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации, напомнило ведомство.

Партия была зарегистрирована в 2013 году. Последняя крупная предвыборная кампания «Гражданской инициативы» состоялась в 2018 году. Тогда выдвинутая партией журналистка Ксения Собчак заняла четвертое место на президентских выборах, набрав чуть больше миллиона голосов. Другой кандидат в президенты от партии, баллотировавшийся в 2024 году оппозиционный политик Борис Надеждин, не был допущен до выборов из-за высокого процента брака в собранных за его выдвижение подписях. Верховный суд признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина законным.