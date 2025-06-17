Верховный суд ликвидировал выдвигавшую Собчак в президенты партию

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал оппозиционную партию «Гражданская инициатива» из-за неучастия в выборах. В 2018 году в выборах президента от партии участвовала Ксения Собчак, в 2024-м партия выдвинула Бориса Надеждина

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива», возглавляемой первым министром экономики современной России Андреем Нечаевым. В соответствии с решением суда, ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Представители «Гражданской инициативы» намерены обжаловать решение, передает корреспондент РБК.

В иске Минюст обращал внимание на несоблюдение требований статьи 37 федерального закона «О политических партиях», согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации, напомнило ведомство.

Партия была зарегистрирована в 2013 году. Последняя крупная предвыборная кампания «Гражданской инициативы» состоялась в 2018 году. Тогда выдвинутая партией журналистка Ксения Собчак заняла четвертое место на президентских выборах, набрав чуть больше миллиона голосов. Другой кандидат в президенты от партии, баллотировавшийся в 2024 году оппозиционный политик Борис Надеждин, не был допущен до выборов из-за высокого процента брака в собранных за его выдвижение подписях. Верховный суд признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина законным.

На думских выборах 2016 года «Гражданская инициатива» пыталась объединиться с демократической партией «Яблоко». Однако у политиков не получилось сформировать коалицию из-за «затягивания принятия решения до неприличия», сообщал Андрей Нечаев. Тогда «Гражданская инициатива» выдвинула единый список с Партией роста Бориса Титова. Ни одному из заявленных партиями кандидатов по итогам голосования не удалось пройти в нижнюю палату парламента. В следующих выборах в Госдуму, которые состоялись в сентябре 2021 года, партия участия не принимала.

За последние семь лет «Гражданской инициативе» удалось выдвинуть и зарегистрировать своего кандидата на выборах в заксобрание только в Приморском крае. Минюст указал, что по закону такую работу партии было необходимо проделать в не менее чем 20% субъектов страны. Кроме того, партия представила кандидатов в органы местного самоуправления всего в 17 из 89 субъектов страны, однако законодательством требуется более половины.

После предъявления иска о ликвидации «Гражданская инициатива» выпустила заявление, в котором связала отказы в регистрации ее кандидатов с принципиальной политической позицией. «Кандидатов партии не регистрируют, а потом ей предъявляют претензии за неучастие в выборах», — говорилось в сообщении. В «Гражданской инициативе» отметили, что семилетний срок, в течение которого партия может быть признана не участвующей в выборах, выбран уполномоченным органом произвольно и истекает лишь в 2027 году. А ликвидация в середине текущего года, настаивали партийцы, лишает их возможности участвовать в предстоящих выборах в единый день голосования 14 сентября.

В начале 2020 года Верховный суд по иску Минюста приостановил деятельность партии на три месяца из-за нарушений в уставе. В ходе рассмотрения представитель Минюста заявлял, что партия «невнимательно относится к соблюдению имеющегося устава» и своевременно не реагирует на вынесенные предупреждения. После этого партия устранила нарушения и продолжила работу. О намерении ликвидировать «Гражданскую инициативу» стало известно в мае этого года.

В России, согласно реестру Минюста, сейчас 23 партии, имеющие право участвовать в выборах.

В начале года Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Гражданская сила». Партия была зарегистрирована в 2007 году, в разное время во главе ее стояли полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский, социолог и экономист Владислав Иноземцев (внесен Минюстом в реестр иноагентов), бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2024 году Верховный суд вынес решения о ликвидации учрежденной в 2012 году президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным Партии дела.