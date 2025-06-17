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Политика ,  
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Верховный суд ликвидировал выдвигавшую Собчак в президенты партию

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал оппозиционную партию «Гражданская инициатива» из-за неучастия в выборах. В 2018 году в выборах президента от партии участвовала Ксения Собчак, в 2024-м партия выдвинула Бориса Надеждина
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива», возглавляемой первым министром экономики современной России Андреем Нечаевым. В соответствии с решением суда, ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Представители «Гражданской инициативы» намерены обжаловать решение, передает корреспондент РБК.

В иске Минюст обращал внимание на несоблюдение требований статьи 37 федерального закона «О политических партиях», согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации, напомнило ведомство.

Партия была зарегистрирована в 2013 году. Последняя крупная предвыборная кампания «Гражданской инициативы» состоялась в 2018 году. Тогда выдвинутая партией журналистка Ксения Собчак заняла четвертое место на президентских выборах, набрав чуть больше миллиона голосов. Другой кандидат в президенты от партии, баллотировавшийся в 2024 году оппозиционный политик Борис Надеждин, не был допущен до выборов из-за высокого процента брака в собранных за его выдвижение подписях. Верховный суд признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина законным.

На думских выборах 2016 года «Гражданская инициатива» пыталась объединиться с демократической партией «Яблоко». Однако у политиков не получилось сформировать коалицию из-за «затягивания принятия решения до неприличия», сообщал Андрей Нечаев. Тогда «Гражданская инициатива» выдвинула единый список с Партией роста Бориса Титова. Ни одному из заявленных партиями кандидатов по итогам голосования не удалось пройти в нижнюю палату парламента. В следующих выборах в Госдуму, которые состоялись в сентябре 2021 года, партия участия не принимала.

За последние семь лет «Гражданской инициативе» удалось выдвинуть и зарегистрировать своего кандидата на выборах в заксобрание только в Приморском крае. Минюст указал, что по закону такую работу партии было необходимо проделать в не менее чем 20% субъектов страны. Кроме того, партия представила кандидатов в органы местного самоуправления всего в 17 из 89 субъектов страны, однако законодательством требуется более половины.

После предъявления иска о ликвидации «Гражданская инициатива» выпустила заявление, в котором связала отказы в регистрации ее кандидатов с принципиальной политической позицией. «Кандидатов партии не регистрируют, а потом ей предъявляют претензии за неучастие в выборах», — говорилось в сообщении. В «Гражданской инициативе» отметили, что семилетний срок, в течение которого партия может быть признана не участвующей в выборах, выбран уполномоченным органом произвольно и истекает лишь в 2027 году. А ликвидация в середине текущего года, настаивали партийцы, лишает их возможности участвовать в предстоящих выборах в единый день голосования 14 сентября.

В начале 2020 года Верховный суд по иску Минюста приостановил деятельность партии на три месяца из-за нарушений в уставе. В ходе рассмотрения представитель Минюста заявлял, что партия «невнимательно относится к соблюдению имеющегося устава» и своевременно не реагирует на вынесенные предупреждения. После этого партия устранила нарушения и продолжила работу. О намерении ликвидировать «Гражданскую инициативу» стало известно в мае этого года.

В России, согласно реестру Минюста, сейчас 23 партии, имеющие право участвовать в выборах.

В начале года Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию «Гражданская сила». Партия была зарегистрирована в 2007 году, в разное время во главе ее стояли полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский, социолог и экономист Владислав Иноземцев (внесен Минюстом в реестр иноагентов), бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2024 году Верховный суд вынес решения о ликвидации учрежденной в 2012 году президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным Партии дела.

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Денис Пантелеев Денис Пантелеев
«Гражданская инициатива» партия ликвидация Верховный суд Минюст Выборы Ксения Собчак Борис Надеждин
Борис Надеждин фото
Борис Надеждин
политик
26 апреля 1963 года
Ксения Собчак фото
Ксения Собчак
журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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