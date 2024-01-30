Сергей Бабурин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России, сообщила Центральная избирательная комиссия в телеграм-канале.

«Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно. «Российский общенародный союз» принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — заявил Бабурин, его слова передает «РИА Новости».

Выборы в России пройдут 15–17 марта. Помимо Путина в них примут участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, они уже получили удостоверения кандидатов. От партии «Гражданская инициатива» выдвинулся муниципальный депутат Борис Надеждин, его штаб отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей, необходимых для регистрации.

Ранее в тот же день, 30 января, ТАСС сообщил, что Бабурин представил документы и подписи избирателей в ЦИК для регистрации на выборах.

«Российский общенародный союз» не имеет фракции в Госдуме, поэтому его представителю, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, нужно было собрать минимум 100 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 2,5 тыс. в одном субъекте.