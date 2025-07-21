Покинувший Украину нардеп Дмитрук заявил об ударе по цеху, где был Келлог

Покинувший Украину нардеп заявил об ударе по цеху, который посетил Келлог

Кит Келлог (в центре) во время своего визита на Украину, 16 июля 2025 года (Фото: Эдуард Крыжановский / пресс-служба Министерства иностранных дел Украины / Reuters)

Атакованный ночью цех сборки беспилотников в Киеве несколько дней назад посещал спецпосланник американского президента Кит Келлог, заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — написал Дмитрук.

Артем Дмитрук уехал с Украины в августе 2024 гола после того, как его заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. По информации источников «Украинской правды», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Дмитрук называл обвинения — «абсолютно выдуманной историей». «24 канал» писал, что Дмитрук известен своими «пророссийскими взглядами». В частности, нардеп осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Спустя три дня спецпосланник Трампа опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, где он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками предприятия, на котором их производят. «Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов», — написал Келлог.

Днем 21 июля Минобороны отчиталось, что ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В атаке были задействованы высокоточное оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Согласно сводке российского военного ведомства, целью ударов были склады боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальный центр комплектования ВСУ (аналог военкомата), а также пункты временной дислокации украинских и иностранных военных.

По словам самого Келлога, его визит на Украину должен был продлиться неделю. Однако 16 июля «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник Трампа покинул Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока Келлог находился на украинской территории, не было массированных атак со стороны России.