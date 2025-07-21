Покинувший Украину нардеп заявил об ударе по цеху, который посетил Келлог
Атакованный ночью цех сборки беспилотников в Киеве несколько дней назад посещал спецпосланник американского президента Кит Келлог, заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — написал Дмитрук.
Артем Дмитрук уехал с Украины в августе 2024 гола после того, как его заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. По информации источников «Украинской правды», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Дмитрук называл обвинения — «абсолютно выдуманной историей».
«24 канал» писал, что Дмитрук известен своими «пророссийскими взглядами». В частности, нардеп осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Спустя три дня спецпосланник Трампа опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, где он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками предприятия, на котором их производят. «Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов», — написал Келлог.
Днем 21 июля Минобороны отчиталось, что ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В атаке были задействованы высокоточное оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.
Согласно сводке российского военного ведомства, целью ударов были склады боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальный центр комплектования ВСУ (аналог военкомата), а также пункты временной дислокации украинских и иностранных военных.
По словам самого Келлога, его визит на Украину должен был продлиться неделю. Однако 16 июля «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник Трампа покинул Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока Келлог находился на украинской территории, не было массированных атак со стороны России.
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