 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Покинувший Украину нардеп заявил об ударе по цеху, который посетил Келлог

Покинувший Украину нардеп Дмитрук заявил об ударе по цеху, где был Келлог
Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог (в центре)&nbsp;во время своего визита на Украину, 16 июля 2025 года
Кит Келлог (в центре) во время своего визита на Украину, 16 июля 2025 года (Фото: Эдуард Крыжановский / пресс-служба Министерства иностранных дел Украины / Reuters)

Атакованный ночью цех сборки беспилотников в Киеве несколько дней назад посещал спецпосланник американского президента Кит Келлог, заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — написал Дмитрук.

Артем Дмитрук уехал с Украины в августе 2024 гола после того, как его заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. По информации источников «Украинской правды», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Дмитрук называл обвинения — «абсолютно выдуманной историей».

«24 канал» писал, что Дмитрук известен своими «пророссийскими взглядами». В частности, нардеп осудил Вооруженные силы Украины (ВСУ) за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Спустя три дня спецпосланник Трампа опубликовал на своей странице в соцсети Х фото, где он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками предприятия, на котором их производят. «Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов», — написал Келлог.

Днем 21 июля Минобороны отчиталось, что ночью российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В атаке были задействованы высокоточное оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России
Политика

Согласно сводке российского военного ведомства, целью ударов были склады боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальный центр комплектования ВСУ (аналог военкомата), а также пункты временной дислокации украинских и иностранных военных.

По словам самого Келлога, его визит на Украину должен был продлиться неделю. Однако 16 июля «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник Трампа покинул Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока Келлог находился на украинской территории, не было массированных атак со стороны России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия США Кит Келлог беспилотники
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США
Политика
Келлог приехал в Киев в день «сюрприза» Трампа для России
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В зоне боевых действий погиб общавшийся с Путиным учитель из Москвы Общество, 17:36
ЦБ незначительно повысил официальный курс доллара Инвестиции, 17:35
Четверо подсудимых по делу о «Крокусе» попросили прекратить преследование Политика, 17:31
Коган назвал причину отказа в переходе Жилиной в сборную Азербайджана Спорт, 17:30
Пожар в многоэтажке в Новороссийске. Видео Общество, 17:26
Цены на золото впервые за месяц поднялись выше $3400 за унцию Инвестиции, 17:24
Компания BP объявила о назначении нового председателя совета директоров Бизнес, 17:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Свердловский области признали фиктивным брак россиянки и азербайджанца Общество, 17:22
Дуров назвал способ борьбы с шантажом из-за подарков вTelegram Технологии и медиа, 17:21
РЖД сообщили о ходе восстановления графика поездов после атаки дрона Политика, 17:20
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
С начала года путем «умного» сноса в Москве демонтировали 140 домов Город, 17:17
Польша подготовит 40-страничную инструкцию для жителей на случай войны Политика, 17:13
Медиакомпания Трампа купила биткоинов на $2 млрд. Какие у нее планы Крипто, 17:02