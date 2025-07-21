Минобороны заявило об ударе по украинским военным аэродромам и ТЦК
Минувшей ночью российские военные атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, заявили в ведомстве, добавив, что все назначенные объекты поражены.
В сводке ведомства говорится также об ударах по складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников и территориальному центру комплектования (военкомату) Украины.
Материал дополняется
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ