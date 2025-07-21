Минобороны заявило об ударе по украинским военным аэродромам и ТЦК

Фото: Минобороны России

Минувшей ночью российские военные атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, заявили в ведомстве, добавив, что все назначенные объекты поражены.

В сводке ведомства говорится также об ударах по складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников и территориальному центру комплектования (военкомату) Украины.

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