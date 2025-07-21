Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Рособрнадзор направил предостережения четырем российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.
Предостережение получили Московский городской педагогический университет, Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург), Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (Москва).
Ведомство предложило учебным заведениям принять необходимые меры, чтобы соблюсти требования федерального контроля в сфере образования.
В июне Рособрнадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Ведомство не уточнило, на основании чего составлен список учебных заведений и о каких именно нарушениях идет речь.
В январе Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам, отозвав вместе с тем лицензию у Якутского гуманитарного института. До этого, осенью, ведомство дважды предупредило семь вузов о нарушениях правил приема экзаменов у мигрантов. Повторные предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург) и Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина (Москва).
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ