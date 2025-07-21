Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

Здание Уральского Государственного Медицинского Университета (Фото: Анна Майорова / URA.ru / ТАСС)

Рособрнадзор направил предостережения четырем российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

Предостережение получили Московский городской педагогический университет, Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург), Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (Москва).

Ведомство предложило учебным заведениям принять необходимые меры, чтобы соблюсти требования федерального контроля в сфере образования.

В июне Рособрнадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Ведомство не уточнило, на основании чего составлен список учебных заведений и о каких именно нарушениях идет речь.

В январе Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам, отозвав вместе с тем лицензию у Якутского гуманитарного института. До этого, осенью, ведомство дважды предупредило семь вузов о нарушениях правил приема экзаменов у мигрантов. Повторные предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург) и Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина (Москва).