Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантов

Фото: obrnadzor.gov.ru

Рособрнадзор снова выдал семи вузам предостережения о недопустимости нарушения правил при приеме экзаменов по русскому как иностранному, истории и российскому праву и при осуществлении контроля за образовательным процессом, говорится на сайте ведомства.

В частности, предупреждения получили:

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва);

Уфимский университет науки и технологии;

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва);

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург);

Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Предостережения насчет нарушений в рамках контроля за образованием выданы:

Кубанскому государственному технологическому университету;

Невинномысскому медицинскому институту.

Месяц назад семь вузов получили аналогичное предупреждение, в частности Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ и Псковский университет. Столичные РУДН, институты Герцена и Пушкина получили предостережения повторно.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил в апреле усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование и выдавать сертификаты.