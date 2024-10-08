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Общество ,  
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Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантов

Фото: obrnadzor.gov.ru
Фото: obrnadzor.gov.ru

Рособрнадзор снова выдал семи вузам предостережения о недопустимости нарушения правил при приеме экзаменов по русскому как иностранному, истории и российскому праву и при осуществлении контроля за образовательным процессом, говорится на сайте ведомства.

В частности, предупреждения получили:

  • Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва);
  • Уфимский университет науки и технологии;
  • Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва);
  • Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург);
  • Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Семь вузов предупредили о нарушениях требований к экзамену для мигрантов
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Предостережения насчет нарушений в рамках контроля за образованием выданы:

  • Кубанскому государственному технологическому университету;
  • Невинномысскому медицинскому институту.

Месяц назад семь вузов получили аналогичное предупреждение, в частности Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ и Псковский университет. Столичные РУДН, институты Герцена и Пушкина получили предостережения повторно.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил в апреле усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование и выдавать сертификаты.

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Рособрнадзор нарушение предупреждение вузы экзамены мигранты
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