Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор снова выдал семи вузам предостережения о недопустимости нарушения правил при приеме экзаменов по русскому как иностранному, истории и российскому праву и при осуществлении контроля за образовательным процессом, говорится на сайте ведомства.
В частности, предупреждения получили:
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва);
- Уфимский университет науки и технологии;
- Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Москва);
- Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург);
- Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Предостережения насчет нарушений в рамках контроля за образованием выданы:
- Кубанскому государственному технологическому университету;
- Невинномысскому медицинскому институту.
Месяц назад семь вузов получили аналогичное предупреждение, в частности Московский центр качества образования, ДВФУ, СПбГУ и Псковский университет. Столичные РУДН, институты Герцена и Пушкина получили предостережения повторно.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил в апреле усилить контроль за проведением экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По результатам проверки соответствующих площадок 13 вузов потеряли право проводить тестирование и выдавать сертификаты.
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