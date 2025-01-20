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Рособрнадзор выдал предостережение пяти вузам

Рособрнадзор отозвал лицензию у ЯГИ и выдал предостережение пяти институтам
У Якутского гуманитарного института отозвали лицензию, с сентября он находится в процессе ликвидации. Еще пять вузов получили предостережения Рособрнадзора о необходимости соблюдения обязательных требований
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Якутский гуманитарный институт (Фото: сервис «Яндекс Карты»)

Рособрнадзор отозвал лицензию у Якутского гуманитарного института и объявил предостережения еще пяти вузам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Якутский гуманитарный институт — некоммерческая организация, зарегистрированная в 2006 году в Якутске. Ее учредители — Андрей и Денис Васильевы, Елена Мамедова и Агамали Кулам Оглы Мамедов. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 10 января 2017 года. С сентября 2024 года институт находится в процессе ликвидации.

Предостережения получили:

  • Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук;
  • научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера» в Нальчике;
  • медицинский университет МГИМО-МЕД в Московской области;
  • медицинский университет «Реавиз» в Самаре;
  • Северо-Кавказский институт дружбы народов в Махачкале.

«Предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)», — уточнили в ведомстве.

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Фото:obrnadzor.gov.ru
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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Рособрнадзор лицензия Университет предостережение Якутия Санкт-Петербург Нальчик Московская область Самара Махачкала ...
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