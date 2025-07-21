Самолет ВВС Бангладеш упал на здание колледжа в Дакке. Видео

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Учебно-тренировочный самолет ВВС Бангладеш F-7 BGI потерпел крушение 21 июля в районе Уттара в столице Дакка, сообщает Prothom Alo.

По данным Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR), судно вылетело в 13:06, после чего врезалось в здание школы и колледжа. По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой учебного заведения, после чего начался пожар. На месте работают три пожарных подразделения.

Пожарная служба сообщила о гибели по меньшей мере одного человека. Он скончался в Национальном институте ожогов. Четверых пострадавших эвакуировал вертолет в Объединенный военный госпиталь (CMH).

Как сообщает Reuters со ссылкой на врача ожогового института, более 50 человек, включая детей и взрослых, госпитализировали с ожогами. Точное число жертв уточняется.

Ранее, 12 июня, самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, разбился вскоре после вылета из аэропорта Ахмадабада (штат Гуджарат). На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Судно упало на жилой район, задев здание общежития медицинского колледжа. Жертвами катастрофы стали как находившиеся на борту, так и жители города. Погибли более 270 человек. Россиян среди пассажиров не было.