На юго-востоке Англии при взлете разбился самолет

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При взлете в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии (графство Эссекс) взорвался самолет, сообщают The Telegraph и The Independent. Согласно первоначальным данным, речь идет о небольшом многоцелевом самолете Beechcraft King Air B200, который должен был направиться в Лелистад в Нидерландах.

Полиция Эссекса заявила, что им известно об инциденте «с 12-метровым самолетом». «Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов. Мы просим общественность по возможности избегать этого района, пока работа продолжается», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В качестве меры предосторожности полиция решила эвакуировать гольф-клуб Rochford Hundred и регби-клуб Westcliff из-за их близости к месту происшествия. «Обновления будут опубликованы как можно скорее», — добавили в полиции.

Daily Mail отмечает, что пока неизвестно, сколько человек находилось на борту, но на место происшествия уже прибыли машины скорой помощи и пожарные. Со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar издание пишет, что рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, но отправился с десятиминутным опозданием.

Аэропорт Саутенд расположен примерно в 58 км от центра Лондона. Среди авиакомпаний, которые его используют, — британская лоукост-авиакомпания EasyJet, пишет The Independent.

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