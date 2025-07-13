 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На юго-востоке Англии при взлете разбился самолет

На юго-востоке Англии при взлете разбился самолет
Video

При взлете в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии (графство Эссекс) взорвался самолет, сообщают The Telegraph и The Independent. Согласно первоначальным данным, речь идет о небольшом многоцелевом самолете Beechcraft King Air B200, который должен был направиться в Лелистад в Нидерландах.

Полиция Эссекса заявила, что им известно об инциденте «с 12-метровым самолетом». «Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов. Мы просим общественность по возможности избегать этого района, пока работа продолжается», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В качестве меры предосторожности полиция решила эвакуировать гольф-клуб Rochford Hundred и регби-клуб Westcliff из-за их близости к месту происшествия. «Обновления будут опубликованы как можно скорее», — добавили в полиции.

Daily Mail отмечает, что пока неизвестно, сколько человек находилось на борту, но на место происшествия уже прибыли машины скорой помощи и пожарные. Со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar издание пишет, что рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, но отправился с десятиминутным опозданием.

Аэропорт Саутенд расположен примерно в 58 км от центра Лондона. Среди авиакомпаний, которые его используют, — британская лоукост-авиакомпания EasyJet, пишет The Independent.

Материал дополняется

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Георгиевске на Ставрополье произошло веерное отключение электричества Общество, 20:03
«Зенит» объявил о переходе купленного за €25 млн игрока сборной Бразилии Спорт, 19:56
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Росавиация начала проверку из-за самолета над пляжем Ладожского озера Общество, 19:54
Московский «Спартак» разгромил «Спартак» из Сербии в товарищеском матче Спорт, 19:50
Суд запретил совладелице ПНТ распоряжаться акциями терминала Бизнес, 19:46
На юго-востоке Англии при взлете разбился самолет Общество, 19:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Экс-президент Нигерии Бухари умер в Лондоне Политика, 19:29
Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду Политика, 19:19
Под Киевом мужчина бросил в полицейских гранату, ранив пятерых Общество, 19:13
Помощника губернатора Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве Политика, 18:53
Скандальный российский прыгун в высоту показал лучший результат в мире Спорт, 18:44
Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине Политика, 18:40
Минобороны Украины объяснило сбои в автоматической постановке на учет Политика, 18:24