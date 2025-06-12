В Индии разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает NDTV.
Портал News 18 уточняет, что борт принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. На борту, по его сведениям, были 232 пассажира и 12 членов экипажа. Агентство ANI сообщает о 242 людях. Россиян среди них, по предварительным данным, не было, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство.
В сообщении Air India в соцсети X говорится, что с ее самолетом произошел «инцидент», компания выясняет детали и позже сообщит подробности. Борт выполнял рейс AI171 Ахмедабад — Лондон (аэропорт Гатвик).
Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета, пишет Times of India. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров.
Самолет рухнул в жилом квартале недалеко от района Меганинагар. Дороги там перекрыты.
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