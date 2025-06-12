 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Индии разбился пассажирский самолет

Самолет Air India направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, он рухнул вскоре после взлета. На борту, по предварительным данным, были более 240 человек

В Индии разбился пассажирский самолет
Video

Пассажирский самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает NDTV.

Портал News 18 уточняет, что борт принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. На борту, по его сведениям, были 232 пассажира и 12 членов экипажа. Агентство ANI сообщает о 242 людях. Россиян среди них, по предварительным данным, не было, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство.

В сообщении Air India в соцсети X говорится, что с ее самолетом произошел «инцидент», компания выясняет детали и позже сообщит подробности. Борт выполнял рейс AI171 Ахмедабад — Лондон (аэропорт Гатвик).

Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета, пишет Times of India. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров.

Самолет рухнул в жилом квартале недалеко от района Меганинагар. Дороги там перекрыты.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Индия самолет авиакатастрофа Лондон
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Харви Вайнштейна снова признали виновным по делу о сексуальном насилии Общество, 12:20
Air India сообщила о выяснении деталей крушения самолета в Ахмедабаде Общество, 12:10
В Сиэтле акция против миграционной политики Трампа переросла в беспорядки Политика, 12:02
Молодой раллист погиб во время тестовых заездов в Польше Спорт, 12:00
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В Индии разбился пассажирский самолет Политика, 11:47
G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом Политика, 11:44
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В МВД сообщили о предлагающих подарки пенсионерам мошенниках Общество, 11:38
Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области Политика, 11:18
В центре Москвы при раскопках нашли печать времен Ивана III Город, 11:13
Как бренды будут работать с инфлюенсерами через пять лет: 5 трендовПодписка на РБК, 11:06
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
В Херсоне остановили троллейбусы из-за повреждения инфраструктуры Политика, 10:49
Сайт и приложение РЖД попали под DDoS-атаку Технологии и медиа, 10:38