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Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 274

NDTV: число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Число погибших в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выросло до 274 человек, сообщает NDTV.

Жертвами катастрофы стал 241 человек на борту воздушного судна и 33 находившихся на земле, включая десятерых врачей, проживавших в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и членов их семей.

Авиакатастрофа произошла в четверг, 12 июня, самолет упал через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. После взлета пилоты успели подать сигнал бедствия.

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Единственным выжившим на борту самолета оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Он рассказал, что смог спастись, выбравшись из сломанного аварийного выхода. Мужчина находится в больнице.

Спустя несколько часов после авиакатастрофы следователи обнаружили один из двух «черных ящиков», который хранился в хвостовой части самолета.

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