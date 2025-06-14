Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 274
Число погибших в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выросло до 274 человек, сообщает NDTV.
Жертвами катастрофы стал 241 человек на борту воздушного судна и 33 находившихся на земле, включая десятерых врачей, проживавших в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и членов их семей.
Авиакатастрофа произошла в четверг, 12 июня, самолет упал через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. После взлета пилоты успели подать сигнал бедствия.
Единственным выжившим на борту самолета оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Он рассказал, что смог спастись, выбравшись из сломанного аварийного выхода. Мужчина находится в больнице.
Спустя несколько часов после авиакатастрофы следователи обнаружили один из двух «черных ящиков», который хранился в хвостовой части самолета.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов