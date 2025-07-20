Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией
Над пятью российскими регионами сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены в период с 20:00 мск до 23:20 мск.
Больше всего аппаратов сбили над Брянской областью — 17, еще 14 беспилотников уничтожили над Орловской областью. ПВО сбила дроны также над Московским регионом — семь, из которых три были сбиты на подлете к Москве, над Калужской областью — четыре, и один над Белгородской областью.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении над регионом семи беспилотников — шесть с 18:00 мск до 23:30 мск над Козельским, Думиничским, Сухиничским, Ульяновским и Кировским районами, и еще один на окраине Обнинска в 23:20 мск.
Глава Брянской области Александр Богомаз в 0:17 мск написал, что над регионом сбили 17 дронов. По их словам, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Ранее, в период с 17:40 до 20:00 мск 20 июля, силы ПВО сбили девять украинских беспилотников. Четыре из них уничтожили над Брянской областью, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.
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