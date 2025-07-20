 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

Над пятью российскими регионами сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены в период с 20:00 мск до 23:20 мск.

Больше всего аппаратов сбили над Брянской областью — 17, еще 14 беспилотников уничтожили над Орловской областью. ПВО сбила дроны также над Московским регионом — семь, из которых три были сбиты на подлете к Москве, над Калужской областью — четыре, и один над Белгородской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении над регионом семи беспилотников — шесть с 18:00 мск до 23:30 мск над Козельским, Думиничским, Сухиничским, Ульяновским и Кировским районами, и еще один на окраине Обнинска в 23:20 мск.

Глава Брянской области Александр Богомаз в 0:17 мск написал, что над регионом сбили 17 дронов. По их словам, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Ранее, в период с 17:40 до 20:00 мск 20 июля, силы ПВО сбили девять украинских беспилотников. Четыре из них уничтожили над Брянской областью, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Минобороны беспилотники Россия Военная операция на Украине Александр Богомаз Владислав Шапша
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников
Политика
На подлете к Москве сбили еще три беспилотника
Политика
Над Россией менее чем за шесть часов сбили 37 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Аэропорт Жуковский приостановил работу Политика, 00:37
Аэропорт Шереметьево возобновил работу Политика, 00:15
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля Общество, 00:12
В июле и до конца года. Консенсус-прогноз РБК по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:10
Глава НПС назвал «золотую середину» первой в России ВСМ Москва-Петербург Бизнес, 00:07
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода Общество, 00:06
Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки превысило 30 Политика, 20 июл, 23:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией Политика, 20 июл, 23:57
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 20 июл, 23:48
Экс-советник Пентагона заявила о «демографической ошибке» в оценке России Политика, 20 июл, 23:31
Ибрагимов предрек роспуск азербайджанской диаспоры Подмосковья Общество, 20 июл, 23:29
В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты Политика, 20 июл, 23:09
МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters Общество, 20 июл, 22:44
«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат» Спорт, 20 июл, 22:39