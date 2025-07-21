Обломки сбитых беспилотников упали в Новой Москве
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, атаковавших Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Он рассказал, что обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в ТиНАО. Там работают экстренные службы. «Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал Собянин в телеграм-канале.
Менее чем через пять минут столичный мэр сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, атаковавших Москву.
Общее число перехваченных на подлете к Москве дронов с начала суток достигло 13. В столичных аэропортах вводились ограничения на полеты, к 3:49 мск их сняли.
За предыдущие сутки Собянин сообщил в общей сложности о 31 сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы. В частности, дроны атаковали Зеленоград, там возникли пожары, были повреждены дома и автомобили.
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