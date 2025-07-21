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Военная операция на Украине ,  
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Обломки сбитых беспилотников упали в Новой Москве

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Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Число сбитых за ночь беспилотников, атаковавших Москву, достигло 13. Обломки дронов упали в ТиНАО, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет, заявил Собянин

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, атаковавших Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в ТиНАО. Там работают экстренные службы. «Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал Собянин в телеграм-канале.

Менее чем через пять минут столичный мэр сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, атаковавших Москву.

Общее число перехваченных на подлете к Москве дронов с начала суток достигло 13. В столичных аэропортах вводились ограничения на полеты, к 3:49 мск их сняли.

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За предыдущие сутки Собянин сообщил в общей сложности о 31 сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы. В частности, дроны атаковали Зеленоград, там возникли пожары, были повреждены дома и автомобили. 

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Сергей Собянин Москва атака дронов
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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Собянин сообщил о еще двух сбитых дронах, атаковавших Москву
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