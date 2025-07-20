«Коммерсантъ» узнал о новых обвинениях против экс-замминистра обороны

Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Следственный комитет намерен предъявить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову новые обвинения в получении взяток, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, первый эпизод связан с безвозмездным проживанием с 2014 по 2024 год Попова в квартире на Фрунзенской набережной недалеко от здания Минобороны. Эта квартира была предоставлена ему представителем подрядчика, занимавшегося ремонтом в ведомстве, где у Попова находился служебный кабинет. Эксперты оценили стоимость аренды подобного жилья в этом районе и пришли к выводу, что материальная выгода чиновника составила около 14 млн руб.

Второй эпизод уголовного дела касается предоставлением тем же подрядчиком Попову для поездок внедорожника Lexus LX 570. По оценке экспертов, если бы генерал арендовал этот автомобиль на общих основаниях, его затраты составили бы порядка 30 млн рублей. Таким образом, именно такую сумму следствие считает его незаконной выгодой.

Сам Попов не отрицал пользования квартирой и автомобилем, однако утверждал, что не делал это на регулярной основе. По ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) Попову грозит от 8 до 15 лет заключения.

Как пишет «Коммерсантъ», о новых эпизодах в деле Попова стало известно после того, как Следственный комитет направил в прокуратуру, а затем в суд материалы, касающиеся его соучастников — бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и экс-заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

Оба фигуранта обвинялись вместе с Поповым в хищении 25,8 млн руб. путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК; до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК; до четырех лет лишения свободы). Ахмедов и Шестеров пошли на сделку со следствием, признали вину и дали показания против Попова. 17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова к шести годам колонии, штрафу 500 тыс. рублей, лишению госнаград и звания. Рассмотрение дела Ахмедова начнется в ближайшее время в Одинцовском городском суде.

Попов находится под арестом с августа 2024 года. Помимо мошенничества и служебного подлога Попову также вменяют превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; до десяти лет заключения) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК; до пяти лет лишения свободы).

В мае 2025 года адвокат Попова сообщил о госпитализации своего подзащитного из-за обострения хронической болезни. В июле ТАСС сообщил, что 68-летнему генералу сделали операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска.