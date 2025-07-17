Суд лишил звания генерала Шестерова и дал ему шесть лет

Шестерова приговорили к шести годам за хищение 25 млн руб. в парке «Патриот». По этому делу также проходят бывший заместитель министра обороны Павел Попов и экс-директор парка Вячеслав Ахмедов

Владимир Шестеров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Одинцовский гарнизонный суд лишил звания генерал-майора бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, которого приговорили по делу о хищениях в парке «Патриот» к шести годам колонии. Он по решению суда также лишен государственных наград.

В соответствии с вердиктом с Шестерова взыскали более 24 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного хищениями при строительстве парка. Часть из этих средств — 18 млн руб. — взыскали в пользу Минобороны, еще более 6 млн руб. — в пользу самого «Патриота», передает ТАСС.

Дело Шестерова рассматривалось в особом порядке, поскольку он полностью признал вину в мошенничестве: его обвинили в мошенничестве на 25 млн руб. И Шестеров, и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который проходит по этому делу, осенью прошлого года согласились на досудебную сделку со следствием.

Источник РБК сообщал, что они дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова. Последний курировал строительство парка «Патриот», по версии следствия, и вместе с Ахмедовым и Шестеровым организовал хищение 25 млн руб.