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Аресты генералов ,  
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ТАСС узнал, что генералу Попову сделали операцию на позвоночнике

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: РБК)

Экстренно госпитализированный в мае в тяжелом состоянии из СИЗО «Лефортово» бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов перенес операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска, сообщили ТАСС источники в медицинских кругах и подтвердили в окружении генерала.

Врачи диагностировали у Попова абсцесс позвоночника, ему назначили две неотложные операции. После хирургического вмешательства пациент похудел почти на 40 кг, сказал собеседник агентства.

После операций Попов не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, ему временно помогают специалисты, рассказал источник.

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Политика
Павел Попов

Попов находится под арестом с августа 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Попов и два его предполагаемых сообщника — директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров — «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке похитили более 25 млн руб.

В мае 2025 года адвокат Попова сообщил о госпитализации экс-замминистра из-за обострения хронической болезни.

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Персоны
Полина Минаева
Минобороны уголовное дело Павел Попов СИЗО
Павел Попов фото
Павел Попов
военный, генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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