 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Уголовные дела против генералов Минобороны. Инфографика

Десять высокопоставленных чиновников Минобороны арестовали за полгода
Сюжет
Аресты генералов
29 августа задержали бывшего замминистра обороны Павла Попова, его подозревают в мошенничестве. Это не первое дело в отношении высокопоставленных военных за последние месяцы. Кто еще попал под следствие — в таймлайне РБК

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Роман Покатилов, Артем Филипенок Артем Филипенок, Светлана Прохорова
инфографика Минобороны взятка в особо крупном размере Павел Попов Тимур Иванов Дмитрий Булгаков коррупция
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Павел Попов фото

Павел Попов

генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Военный суд арестовал бывшего замминистра обороны генерала Попова
Политика
СК проверит генерала Булгакова на причастность к другим преступлениям
Политика
Отстраненный от должности генерал Шамарин частично признал вину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Часть Харькова осталась без света после взрывовПолитика, 15:41
Полиция задержала подозреваемого в наркоторговле сотрудника ПВЗ OzonОбщество, 15:31
Алтай: где жить, где поесть, что посмотреть. Гид «РБК Стиль»Стиль, 15:19
Российские войска взяли село Новожеланное в ДНРПолитика, 15:13
Стали известны результаты жеребьевки Лиги ЕвропыСпорт, 15:11
Силуанов заявил об опережающих ожидания темпах роста экономикиЭкономика, 14:59
Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Звезда НХЛ погиб в ДТПСпорт, 14:43
В Германии на производстве взрывчатки произошел взрывПолитика, 14:38
Следующая станция — Москва: что нужно знать о столичном метроТренды, 14:34
Организаторы «Евровидения» выбрали город для конкурса 2025 годаОбщество, 14:30
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:25
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11