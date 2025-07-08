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Военная операция на Украине ,  
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Снимавшего для ВСУ объект в Севастополе приговорили к 17 годам заключения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Прокуратура города Севастополя
Фото: Прокуратура города Севастополя

Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова за сбор информации для украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Суд установил, что Сороколетов в сентябре 2023 года сделал снимки объекта Минобороны России и собрал о нем данные. После он передал материалы украинским спецслужбам, опубликовав их в специальном чате в мессенджере.

Мужчина был признан виновным по ст. 275 Уголовного кодекса России — госизмена. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Приговор суда включил также дополнительный год ограничения свободы и штраф 200 тыс. руб.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Ранее в апреле суд в Краснодаре приговорил к 12 годам колонии жителя Сочи по делу о госизмене. Суд установил, что мужчина в 2023 году фотографировал и снимал видео систем ПВО, а потом передавал их ВСУ.

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Софья Полковникова
госизмена Севастополь уголовное дело
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