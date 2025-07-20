 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рейс Москва — Минводы приземлился после почти 20 часов задержки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рейс авиакомпании «Победа» Москва — Минеральные Воды приземлился в пункте назначения в 12:56 мск после почти 20 часов задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Вылет планировался в субботу в 17:10 мск, первоначально рейс DP6911 должен был приземлиться в Минеральных Водах в 20:15 мск. Позже вылет рейса был отложен до 10:04 мск воскресенья, 20 июля.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что пассажиры рейса DP6911 заблокировали посадку на другой рейс в Минеральные Воды. Как передает агентство, инцидент произошел из-за того, что посадка на рейс, который должен был вылететь в воскресенье, началась по расписанию, что вызвало протест со стороны пассажиров, остававшихся в аэропорту с предыдущего дня. К пассажирам вышли представители службы безопасности.

На запасные аэродромы из-за ограничений в Москве отправили 134 рейса
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В пресс-службе Шереметьево заявили, что аэропорт работает в стабильном режиме, но авиакомпании могут корректировать расписание полетов.

В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке украинских беспилотников, во всех московских аэропортах вводились ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов.

Всего с прошлого вечера в столичном регионе сбили 22 дрона.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Минеральные Воды Москва задержка рейсов Шереметьево авиакомпания Победа
Материалы по теме
Во втором аэропорте Москвы за утро ввели ограничения на полеты
Политика
Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково
Политика
Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда из-за атаки дрона
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Политика, 17:04
Бизнес поспорил с даными о массовом потоке туристов из ЕС в Калининград Общество, 16:59
Зеленский ввел санкции против журналистки Юлии Латыниной Политика, 16:53
В Севастополе запретили размещать данные о последствиях прилетов дронов Политика, 16:42
Бублик впервые в карьере стал чемпионом на грунтовом покрытии Спорт, 16:11
В Челябинской области осквернили аллею с именами бойцов военной операции Политика, 16:03
В трех московских аэропортах временно ограничили полеты Политика, 16:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Зеленский заявил о желании Украины взыскать с России $6,9 млрд Политика, 15:54
Рейс Москва — Минводы приземлился после почти 20 часов задержки Политика, 15:46
В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту Общество, 15:39
«Барселона» установила рекорд клуба по продажам футболок Ямаля Спорт, 15:38
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома Политика, 15:35
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15