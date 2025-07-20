Рейс Москва — Минводы приземлился после почти 20 часов задержки
Рейс авиакомпании «Победа» Москва — Минеральные Воды приземлился в пункте назначения в 12:56 мск после почти 20 часов задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Вылет планировался в субботу в 17:10 мск, первоначально рейс DP6911 должен был приземлиться в Минеральных Водах в 20:15 мск. Позже вылет рейса был отложен до 10:04 мск воскресенья, 20 июля.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что пассажиры рейса DP6911 заблокировали посадку на другой рейс в Минеральные Воды. Как передает агентство, инцидент произошел из-за того, что посадка на рейс, который должен был вылететь в воскресенье, началась по расписанию, что вызвало протест со стороны пассажиров, остававшихся в аэропорту с предыдущего дня. К пассажирам вышли представители службы безопасности.
В пресс-службе Шереметьево заявили, что аэропорт работает в стабильном режиме, но авиакомпании могут корректировать расписание полетов.
В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке украинских беспилотников, во всех московских аэропортах вводились ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов.
Всего с прошлого вечера в столичном регионе сбили 22 дрона.
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