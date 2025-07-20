В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы

В столичном аэропорту Шереметьево пассажиры авиакомпании «Победа» заблокировали посадку на рейс в Минеральные Воды, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июля, после того как пассажиры, не сумевшие вылететь накануне, потребовали разъяснений от представителей перевозчика. К пассажирам вышли представители службы безопасности.

Как передает агентство, рейс DP6911 должен был вылететь в Минеральные Воды в субботу в 17:10 мск, однако отправление так и не состоялось. При этом посадка на воскресный рейс началась по расписанию, что вызвало протест со стороны пассажиров, остававшихся в аэропорту с предыдущего дня.

В пресс-службе воздушной гавани заявили, что аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме, но время обслуживания пассажиров может быть увеличено из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.

По состоянию на 11:51 мск рейс DP6911 находится в полете, следует из данных табло.

РБК обратился за комментарием в офис «Победы».

Утром 20 июля пресс-служба «Победы» сообщила о вынужденной корректировке расписания рейсов из-за ограничений, введенных в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево.

В ночь на 20 июля столица подверглась атаке украинских беспилотников, во всех московских аэропортах вводились ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов.

C 23:30 мск 19 июля был уничтожен 21 беспилотник, летевший на Москву.