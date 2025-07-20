«Аэрофлот» допустил отмены и переносы рейсов из-за мер в Шереметьево

Отмены и переносы вылетов возможны в Шереметьево из-за ночных ограничительных мер, предупредил «Аэрофлот». Ограничения в Шереметьево ночью действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание из-за ограничений на полеты, которые вводились в московском аэропорту Шереметьево в ночь на 20 июля, возможны отмены и переносы рейсов. Об этом перевозчик сообщил в телеграм-канале.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — сказано в сообщении.



Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложила оформить вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить их на последующие рейсы, выполняемые в течение десяти дней с даты отмененного вылета.

В «Аэрофлоте» отметили, что службы авиакомпании работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать сдвиги расписания, обслужить и должным образом информировать ожидающих пассажиров.

В ночь на 20 июля все московские аэропорты ограничивали работу. Полеты были временно приостановлены на фоне атаки дронов на Москву. Как сообщило Минобороны, всего над московским регионом было сбито 19 беспилотников, в том числе 16 летевших на столицу.

В Шереметьево ограничения действовали более двух часов — с 00:37 до 02:47 мск. За это время было задержано или отменено более 50 рейсов разных авиакомпаний, вылетавших из «Шереметьево», следует из данных с табло аэропорта.

О корректировках расписания предупредили и другие аэропорты. Часть рейсов, которые ночью должны были прибыть в Москву, перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.