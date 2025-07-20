В РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за атаки дронов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В связи с повреждением контактной сети на станции Лихая в Ростовской области с задержками следуют 132 поезда, сообщила в телеграм-канале пресс-служба РЖД.

«С задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и «Гранд Сервис Экспресс»)», — говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты.

На 13 станциях открыли дополнительные билетные кассы, пассажиров информируют о задержках через СМС. Для удобства пассажиров с детьми и пожилого возраста были предоставлены комнаты матери и ребенка, на основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железной дороги организовали раздачу воды.

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждение контактной сети на станции Лихая было вызвано падением фрагмента дрона ВСУ на перегоне Лихая — Замчалово.

Из-за отключения электричества после атаки дронов было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.

По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 23:55 мск 19 июля по направлению в Крым и обратно задержался 21 поезд.

В связи с задержкой поездов РЖД открыли горячую линию. Глава компании Олег Белозеров взял ситуацию с восстановлением движения под личный контроль.