В РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за атаки дронов
В связи с повреждением контактной сети на станции Лихая в Ростовской области с задержками следуют 132 поезда, сообщила в телеграм-канале пресс-служба РЖД.
«С задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и «Гранд Сервис Экспресс»)», — говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты.
На 13 станциях открыли дополнительные билетные кассы, пассажиров информируют о задержках через СМС. Для удобства пассажиров с детьми и пожилого возраста были предоставлены комнаты матери и ребенка, на основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железной дороги организовали раздачу воды.
В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждение контактной сети на станции Лихая было вызвано падением фрагмента дрона ВСУ на перегоне Лихая — Замчалово.
Из-за отключения электричества после атаки дронов было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.
По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 23:55 мск 19 июля по направлению в Крым и обратно задержался 21 поезд.
В связи с задержкой поездов РЖД открыли горячую линию. Глава компании Олег Белозеров взял ситуацию с восстановлением движения под личный контроль.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов