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Военная операция на Украине ,  
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В РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В связи с повреждением контактной сети на станции Лихая в Ростовской области с задержками следуют 132 поезда, сообщила в телеграм-канале пресс-служба РЖД.

«С задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и «Гранд Сервис Экспресс»)», — говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты.

На 13 станциях открыли дополнительные билетные кассы, пассажиров информируют о задержках через СМС. Для удобства пассажиров с детьми и пожилого возраста были предоставлены комнаты матери и ребенка, на основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железной дороги организовали раздачу воды.

РЖД открыли горячую линию после задержки поездов в Ростовской области
Общество

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждение контактной сети на станции Лихая было вызвано падением фрагмента дрона ВСУ на перегоне Лихая — Замчалово.

Из-за отключения электричества после атаки дронов было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.

По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 23:55 мск 19 июля по направлению в Крым и обратно задержался 21 поезд.

В связи с задержкой поездов РЖД открыли горячую линию. Глава компании Олег Белозеров взял ситуацию с восстановлением движения под личный контроль.

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Компании
Плугина Ирина
задержка поездов «Гранд сервис экспресс» ФПК Ростовская область РЖД
ОАО "РЖД" АО ТК "ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС" ФПК
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