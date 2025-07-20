Сразу в трех аэропортах Москвы ввели ограничения
В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.
Силы ПВО сбили 13 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Чуть позже он добавил, что сбиты еще два беспилотника.
Один из сбитых дронов упал в Зеленограде. Мэр сообщил, что согласно предварительной информации, нет серьезных повреждений и пострадавших.
В 0:37 мск временно принимать и отправлять рейсы перестал Шереметьево, сообщили в Росавиации. Ограничения продолжают действовать.
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