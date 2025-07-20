За растрату при сооружении фортификаций под Белгородом арестовали троих
Бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова арестовали по обвинению в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Его арестовали 18 июля в Мещанском суде, следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы
По словам собеседника агентства, помимо Сошникова правоохранители арестовали двух его подчиненных — руководителя управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника по производству Андрея Решетько
Им предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса). Троих обвиняемых этапировали в Москву и заключили под стражу.
Кроме этого, по данным агентства, в Москву этапировали обвиненного по этому делу новосибирского бизнесмена Сергея Петрякова.
В июне 2025 года силовики задержали белгородского вице-губернатора Рустэма Зайнуллина.
Ему вменили статью о мошенничестве, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) и арестовали до 20 августа.
По неподтвержденным данным, задержание связано с хищениями при строительстве защитных сооружений на границе. Предположительно, Зайнуллин завысил стоимость изделий, а также занимался хищением при их производстве. Примерная сумма ущерба — 500 млн руб.
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