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Военная операция на Украине ,  
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За растрату при сооружении фортификаций под Белгородом арестовали троих

Сюжет
Военная операция на Украине

Бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова арестовали по обвинению в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Его арестовали 18 июля в Мещанском суде, следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы

По словам собеседника агентства, помимо Сошникова правоохранители арестовали двух его подчиненных — руководителя управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника по производству Андрея Решетько

Им предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса). Троих обвиняемых этапировали в Москву и заключили под стражу.

Кроме этого, по данным агентства, в Москву этапировали обвиненного по этому делу новосибирского бизнесмена Сергея Петрякова.

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В июне 2025 года силовики задержали белгородского вице-губернатора Рустэма Зайнуллина.

Ему вменили статью о мошенничестве, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) и арестовали до 20 августа.

По неподтвержденным данным, задержание связано с хищениями при строительстве защитных сооружений на границе. Предположительно, Зайнуллин завысил стоимость изделий, а также занимался хищением при их производстве. Примерная сумма ущерба — 500 млн руб.

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Александра Озерова
Белгородская область арест растрата мошенничество
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