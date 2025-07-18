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Суд в Москве заочно арестовал миллиардера и сооснователя IT-холдинга IBS

Суд в Москве заочно арестовал сооснователя IT-холдинга IBS Мацоцкого
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из крупнейших IT-предпринимателей страны, бывшего совладельца компании IBS Сергея Мацоцкого. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу
Сергей Мацоцкий
Сергей Мацоцкий (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца миллиардера и бывшего члена совета директоров Альфа-банка и «ВымпелKома» (бренд «Билайн») Сергея Мацоцкого, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении Мацоцкого возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Мацоцкий объявлен в розыск, сообщает «Интерфакс».

Сергей Мацоцкий — сооснователь одного из крупнейших российских IT-холдингов IBS. Компанию он основал вместе с Анатолием Карачинским в 1992 году, до 1997 года был исполнительным директором, с 1999-го по 2012-й — гендиректором. Позднее Мацоцкий и Карачинский разделили бизнес и решили развивать его по отдельности. С апреля 2020 года IBS на 100% принадлежит Карачинскому.

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После этого Мацоцкий основал холдинг «ГС-Инвест» (управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P»), занимающийся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. По данным Cnews, в 2023 году бизнесмен продал свою долю (47%) менеджменту компании. В 2020-2022 годах Мацоцкий входил в советы директоров Альфа-банка и «Вымпелкома».

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Милена Костерева Милена Костерева
Басманный суд IT IBS взятка заочный арест
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