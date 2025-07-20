Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Сообщение о закрытии аэропорта опубликовали в 00:37, предыдущее ограничение сняли около часа назад, в 23:26 19 июля.

За 19 июля аэропорт Шереметьево четыре раза ввел ограничения на полеты.