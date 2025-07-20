Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Сообщение о закрытии аэропорта опубликовали в 00:37, предыдущее ограничение сняли около часа назад, в 23:26 19 июля.
За 19 июля аэропорт Шереметьево четыре раза ввел ограничения на полеты.
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