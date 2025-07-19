В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
В 22:21 мск Кореняко сообщил об отмене ограничений.
Ранее временные ограничения во второй раз за день были введены в аэропорту Внуково. Также вечером 19 июля приостанавливал работу аэропорт Домодедово.
Кроме того, ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Калуги.
Минобороны сообщило, что в период с 15:00 мск до 19:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву.
Еще 15 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, два — над Тульской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов