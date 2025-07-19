В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

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В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.



В 22:21 мск Кореняко сообщил об отмене ограничений.



Ранее временные ограничения во второй раз за день были введены в аэропорту Внуково. Также вечером 19 июля приостанавливал работу аэропорт Домодедово.

Кроме того, ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Калуги.

Минобороны сообщило, что в период с 15:00 мск до 19:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников , из них четыре — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву.

Еще 15 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, два — над Тульской областью.