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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В 22:21 мск Кореняко сообщил об отмене ограничений.

Ранее временные ограничения во второй раз за день были введены в аэропорту Внуково. Также вечером 19 июля приостанавливал работу аэропорт Домодедово.

Кроме того, ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Калуги.

Аэропорт Внуково во второй раз за день приостановил полеты
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минобороны сообщило, что в период с 15:00 мск до 19:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву.

Еще 15 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, два — над Тульской областью.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты Шереметьево беспилотники
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В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты
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