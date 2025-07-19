В Шереметьево второй раз за час ограничили полеты
В московском аэропорту Шереметьево вновь ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он отметил, что мера распространяется только на выпуск судов — аэропорт не отправляет рейсы, но продолжает принимать их.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.
До этого ограничения на полеты ввели в 00:28 мск, к 00: 40 их сняли.
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