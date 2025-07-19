Рубио распорядился аннулировать визу бразильского судьи из-за Болсонару

Рубио распорядился аннулировать визу судьи из Бразилии за дело против Болсонару

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился аннулировать визу судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса и его соратников. Об этом американский политик сообщил в соцсети X.

Рубио заявил, что причиной такого решения стало заведенное уголовное дело против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, а также обвинил судью в том, что тот поспособствовал распространению цензуры, которая, по словам госсекретаря, коснулась и американцев.

«Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьей Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы страны, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился аннулировать визу Мораеса и его союзников, а также их ближайших родственников», — написал он.

7 июля президент США Дональд Трамп выступил с поддержкой Болсонару. Он обвинил бразильские власти в том, что те занимаются преследованием своего политического оппонента и поступают по отношению к нему несправедливо.

Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года.

После поражения действующему президенту Бразилии Луле да Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.

В 2023 году генеральная прокуратура выдвинула против него обвинения в организации государственного переворота, а высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года.

Болсонару отрицает свою вину. Если бывшего президента признают виновным, ему грозит более 40 лет тюрьмы.