Верховный суд Бразилии решил судить экс-президента за попытку переворота

Верховный суд Бразилии решил начать уголовный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, подозреваемого в попытке переворота. Какое наказание ему грозит и почему он рассчитывает на помощь Дональда Трампа — в статье РБК

Жаир Болсонару (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Коллегия из пяти судей Федерального верховного суда Бразилии (STF) приняла единогласное решение о наличии достаточных оснований для начала уголовного процесса по делу экс-президента Жаира Болсонару, занимавшего высший государственный пост в 2019-2023 годах. Ранее Генеральная прокуратура страны предъявила ему обвинение в попытке организации госпереворота и убийства нынешнего главы государства Лулы да Силвы. Теперь 70-летнему Болсонару грозит до 43 лет заключения.

В чем обвиняют экс-президента

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения против Болсонару 18 февраля. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что бывший глава государства планировал совершить переворот с целью остаться у власти после поражения на выборах, прошедших в 2022 году и завершившихся победой во втором туре Лулы да Силвы (разрыв составил всего 1,8% голосов).

Предъявлению обвинений предшествовало двухлетнее расследование, начавшееся после беспорядков, организованных сторонниками Болсонару в январе 2023 года. Через несколько дней после инаугурации Лулы они, практически повторив события американского «штурма Капитолия» в 2021-м, прорвались в три правительственных здания в Бразилиа — национальный Конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию. Часть помещений была разграблена. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, более 200 были осуждены. Сам Болсонару, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.

В ноябре 2024-го федеральная полиция обнародовала два отчета по этому делу — в одном 884 страниц, в другом — 221. На их основании у Болсонару еще в прошлом году был изъят паспорт, чтобы он не смог покинуть страну до завершения расследования. В деле фигурируют также 33 его активных сторонника, включая бывших министров юстиции Андерсона Торреса и обороны Паулу Сержиу Ногейру, а также генерала Вальтера Браги Нетту. Фигуранты дела обвиняются по пяти уголовным статьям, среди которых создание вооруженной преступной организации, попытка насильственного захвата власти и государственный переворот.

Согласно материалам расследования, заговорщики во главе с Болсонару в случае победы на выборах его оппонента планировали при поддержке военных ввести чрезвычайное положение, а затем объявить новые выборы. По версии Генпрокуратуры, они отдельно обсуждали план с кодовым названием «Зеленый и желтый кинжал», который подразумевал отравление Лулы, а также убийство вице-президента Жеральдо Алкмина и одного из судей Верховного суда. По версии следствия, подготовка этого плана началась в 2021 году, когда Болсонару начал систематически критиковать национальную систему электронного голосования. Затем, как утверждается, службы безопасности должны были препятствовать голосованию избирателей за Лулу. Не добившись результатов, сторонники Болсонару решили, утверждает следствие, прибегнуть к военному способу захвата власти. С этой целью они пытались оказать влияние на объединенный штаб вооруженных сил страны. Беспорядки, произошедшие 8 января, Генпрокуратура называет «последней отчаянной попыткой удержать власть».

Защита отрицает причастность Болсонару к организации переворота; его адвокаты направили в Верховный суд 129-страничный документ с объяснением своей позиции. также защита настаивала, чтобы дело рассматривалось всем составом Верховного суда из 11 судей, а не коллегией из пяти человек. Агентство AP пояснило, что этот момент был принципиальным, поскольку все пять судей коллеги являются ярыми критиками Болсонару.

На заседании 25 марта адвокат Болсонару Селсо Виларди заявил, что «не было обнаружено ничего», что указывало бы на причастность его подзащитного к организации переворота. Он также отрицал, что бывший глава государства имел какое-либо отношение к разработке плана «Зеленый и желтый кинжал».

Как Болсонару намерен защищаться

Болсонару утверждает, что стал жертвой политического преследования. По его мнению, нынешние власти стараются помешать ему снова баллотироваться на пост президента в следующем году (еще в июне 2023-го Верховный суд запретил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года в связи с тем, что тот ставил под сомнение законность системы электронного голосования).

Бразильская Folha de S.Paulo пишет, что Болсонару прибегнет и к политическим способам защиты, и называет следующие. Первый — воспользоваться амнистией для участников протестов 2023 года, законопроект о который сейчас продвигает в конгрессе фракция Либеральной партии, от которой Болсонару баллотировался в президенты в 2022-м. Однако, оговаривается издание, Верховный суд может предотвратить распространение амнистии конкретно на Болсонару и других бывших высокопоставленных чиновников. Второй вариант заключается в шансе получить какую-то поддержку от администрации США, поскольку Болсонару — сторонник и союзник Дональда Трампа. В свое время СМИ даже прозвали Болсонару «тропическим Трампом», указывая на схожесть их популистского стиля правления и активность в социальных сетях. В январском интервью The New York Times (NYT) Болсонару намекнул, что ждет помощи от президента США. «Я не собираюсь пытаться давать Трампу никаких советов, никогда. Но я надеюсь, что его политика действительно распространится на Бразилию», — заявил он.

Стоит отметить, что вскоре после того, как Генпрокуратура Бразилии выдвинула обвинения против Болсонару, медиакомпания Trump Media Group обратилась в федеральный суд США в Тампе (Флорида) с иском против бразильского судьи Александра де Мораеса, который входит в коллегию, рассматривавшую дело экс-президента. Корпорация утверждает, что он предвзято относится к сторонникам правых взглядов и ограничивает их свободу слова. Trump Media Group указывает, что Мораес нарушил законодательство, обратившись к видеоплатформе Rumble с требованием удалить аккаунт живущего в США бразильского политического блогера Аллана душ Сантуша.

Как отмечает NYT, Мораес получил славу одного из самых агрессивных «полицейских интернета»: с 2020 года он потребовал от крупнейших социальных сетей заблокировать не менее 340 аккаунтов в Бразилии, часто не объясняя причин своего решения. В прошлом году это привело к конфликту с владельцем соцсети X Илоном Маском, который сейчас возглавляет в администрации Трампа Департамент эффективности государственного управления. Так что, как заключает Folha de S.Paulo, Мораес — общий политический враг для Болсонару и Трампа.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева считает, что Болсонару могут дать большой срок заключения, учитывая законодательство Бразилии. Однако она отметила, что экс-президент располагает достаточно большой поддержкой населения. «Он по-прежнему собирает большие митинги. 16 марта была масштабная манифестация его сторонников в Рио-де-Жанейро. Не стоит забывать, что на прошлых выборах Лула обогнал его всего на 1,8%. Это свидетельствовало о расколе страны, который сохраняется и сегодня», — подчеркнула эксперт в разговоре с РБК.

По ее оценкам, Болсонару продолжит борьбу за то, чтобы получить возможность участвовать в выборах в следующем году. «Хотя судебные власти это вряд ли допустят. Но в Бразилии все меняется очень быстро и зависит от расстановки сил среди политических элит», — заключает Окунева.