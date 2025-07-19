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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили пятый дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Спустя 20 минут он написал о еще одном уничтоженном БПЛА.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении столицы.

Кроме того, ночью 19 июля на подлете к Москве были сбиты 13 беспилотников.

На подлете к Москве сбили два беспилотника
Политика
Москва

На фоне атак беспилотников в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на полеты. Позже аэропорт Шереметьево возобновил работу.

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом, в том числе три — летевших на Москву.

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политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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