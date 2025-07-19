На подлете к Москве сбили пятый дрон

Силы противовоздушной обороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Спустя 20 минут он написал о еще одном уничтоженном БПЛА.



Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении столицы.



Кроме того, ночью 19 июля на подлете к Москве были сбиты 13 беспилотников.

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