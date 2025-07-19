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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил, что Венгрия не примет бюджет ЕС из-за помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия не примет предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, потому что он предусматривает выделение венгерских денег Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. <...> Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Я никогда не соглашусь с тем, что венгры будут получать причитающиеся им средства только в том случае, если подчинятся военной, иммиграционной и гендерной политике Брюсселя. Было бы хорошо, если бы в Брюсселе усвоили венгерский ответ: «Никогда», — написал Орбан.

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Политика
Виктор Орбан

Еврокомиссия 16 июля предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы на €800 млрд, его общий объем составит €2 трлн, против €1,2 трлн в 2021-2027 годах. Отдельно предлагается создать фонд в размере €100 млрд, предназначенный для поддержки восстановления и реконструкции Украины.

С начала военной операции на Украине Евросоюз выступает с поддержкой Киева и неоднократно осуществлял поставки оружия, отправлял финансовую помощь, а также вводил антироссийские санкции. Венгрия выступает против помощи Украине и не раз накладывала вето на соответствующие решения ЕС.

В конце июня Европейский совет не смог принять заявление в поддержку Украины из-за того, что его не утвердила одна страна. Позже Орбан заявил, что это была Венгрия. Также премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО.

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Евгений Вахляев
Венгрия Украина Виктор Орбан Еврокомиссия Евросоюз
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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