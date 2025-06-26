Евросовет не смог принять заявление в поддержку Киева из-за одной страны

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Европейский совет не смог принять заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета.

«Европейский совет обсудил последние события в отношении Украины. Текст, изложенный в документе <...> (итоговом заявлении. — РБК) был решительно поддержан 26 главами государств и правительств», — сказано в сообщении.

Членами Евросоюза являются 27 государств. Какая страна не поддержала итоговое заявление, не уточняется. В документе также говорится, что Европейский Совет вернется к вопросу на следующем заседании.

Как утверждают «Суспiльне» и «РБК-Украина», против принятия заявления выступила Венгрия.

В заявлении, в частности, говорится, что Евросовет «решительно осуждает» действия России на Украине и выступает в поддержку «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». В нем содержится призыв к Москве остановить военную операцию и согласиться на прекращение огня.

«Европейский союз готов усилить давление по мере необходимости для достижения этой цели, в том числе с помощью нового жесткого пакета санкций», — сказано в документе. В нем также содержится одобрение принятого 17-го пакета антироссийских мер.

В мирном соглашении России и Украины предлагается закрепить «надежные и заслуживающие доверия» гарантии безопасности для последней. Кроме того, в заявлении подтверждается поддержка «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Также в документе содержится призыв к государствам-членам ЕС продолжать поставлять Украине военную помощь. В нем говорится о выделении Киеву €30,6 мрд в качестве помощи в 2025 году. Кроме того, в заявлении одобряется прогресс Украины на пути в Евросоюз.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия поддерживает прекращение боевых действий, но соглашение должно привести к долгосрочному миру и устранить «первоначальные причины этого кризиса». В Кремле подчеркивали, что российская сторона открыта для переговоров (они возобновились с Киевом в мае).

Москва осуждает любую помощь Украине и считает санкции западных стран незаконными. Власти подчеркивали, что попытки давления на Россию "бесполезны".

При этом Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз. В Кремле поясняли, что объединение не является военным блоком в отличие от НАТО: Москва против присоединения Украины к этому альянсу.

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