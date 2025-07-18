Орбан назвал условие для выхода Венгрии из ЕС

Венгрия может выйти из Европейского союза (ЕС), если дойдет до точки невозврата, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его слова цитирует Nészava.

«Я могу обещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь», — сказал Орбан, но подчеркнул, что пока он не видит в том нужды.

ЕС хочет заставить Венгрию участвовать в военных действиях на Украине, а также принимать гендерную повестку, сказал Орбан. Он добавил, что ЕС из экономического союза превратился в политический, поэтому из него вышла Великобритания.

На сегодняшний день у ЕС нет шансов на благосостояние, отметил политик, хотя Венгрии еще может удастся преуспеть, выразил надежду премьер.

В конце мая Орбан призвал вернуть Европу «на правильный путь» и опубликовал «патриотический план» в противовес «глобалистам из Брюсселя».

Основными пунктами плана стали: отказ принимать в союз Украину, четко обозначенный суверенитет держав, свобода слова, идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».

Венгрия регулярно заявляет о несогласии с тем, чтобы поставлять Киеву оружие, критикует санкции ЕС против России и призывает заключить мир как можно быстрее. Также Будапешт выступает против членства Киева в Евросоюзе и НАТО.