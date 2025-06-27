Орбан заявил о «народном гневе» из-за позиции Венгрии по Украине в ЕС

Орбан заявил, что не согласен начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС «по фундаментальным и стратегическим причинам», эту позицию на саммите в Брюсселе встретили «с явным неодобрением»

Виктор Орбан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota подтвердил, что на саммите Евросоюза именно он заблокировал итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в сообщество.

В сообщении Европейского совета говорилось, что текст решительно поддержали 26 стран из 27. Кто выступил против, не уточнялось. «Суспiльне» и «РБК-Украина» уточняли, что речь о Венгрии.

Со слов Орбана, на встрече в Брюсселе ему пришлось проделать «самую ужасную» работу, объясняя, почему он не может поддержать прием Украины в Евросоюз, его позицию встретили «с явным неодобрением».

На саммите Орбан заявил, что Будапешт не согласен начать переговоры с Киевом «по фундаментальным и стратегическим причинам», после чего премьера «чуть не захлестнул народный гнев». «Хотя я старался изложить все вежливо, четко и аргументированно», — добавил политик (цитата по ТАСС).

В совместном заявлении, которое не смогли принять на саммите, говорилось также об осуждении действий России на Украине и призыве к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

Украина с 2022 года является кандидатом в члены ЕС, переговоры о вступлении начались два года спустя, но, как предупреждало AP, процесс может занять годы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости «ускорить путь Украины к членству», отметив, что это пойдет на пользу не только Киеву, но и может стать «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Премьер считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины.