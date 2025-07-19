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Военная операция на Украине ,  
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Над территорией России за четыре часа сбили 27 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

15 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Еще два дрона сбили над Тульской областью.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что в регионе дроны сбили над территорией Боровского, Дзержинского, Думиничского, Кировского районов и города Обнинска. Никто не пострадал, данных о разрушениях нет. 

На подлете к Москве сбили два беспилотника
Политика
Москва

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. На фоне атаки дронов аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили работу.

В период с 11:30 мск до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом. Еще восемь дронов сбили над территорией Брянской области, по одному — над Тверской и Калужской областями.

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Теги
Евгений Вахляев
беспилотники Военная операция на Украине дроны
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