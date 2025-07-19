Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Международные аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют воздушные суда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в телеграм-канале Росавиации.

Незадолго до уведомления Росавиации мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших в направлении столицы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

Атаки беспилотников на Москву продолжаются со вчерашнего дня. По информации Минобороны в ночь на 19 июля над Московским регионом были уничтожены 16 дронов, из них 13 летели на Москву. Всего над Россией был сбит 71 беспилотник. За ночь дважды работу приостанавливал аэропорт Шереметьево.

Собянин отмечал, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс». В интервью телеканалу РБК в июне мэр рассказал, что она сбивает 99,9% целей. В Кремле отмечали, что российские военные используют эшелонированные системы противовоздушной обороны, чтобы снизить угрозу атак дронов до минимума.