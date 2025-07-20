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Общество ,  
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Отдых на курорте в Северной Корее. Фото

Россияне сняли на фото отдых на курорте Вонсан-Кальма в Северной Корее

Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня открыл новую курортную зону «мирового класса» неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Корреспондент РБК сфотографировал, как выглядит курорт.

Он растянулся почти на 5 км песчаного побережья полуострова Кальма. Его строительство началось в 2018 году. Согласно туристической карте курорта, иностранным гостям предлагается размещение в шести отелях европейского типа и премиального уровня, а также 37 гостиницах — «рёгванах» (примерно соответствуют уровню «три звезды»).

Песчаные пляжи уже оборудованы шезлонгами, раздевалками и камерами хранения.

Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК
Фото: Валентина Шварцман / РБК

Первые туристы из России описали отдых на курорте в Северной Корее
Политика


11–13 июля Вонсан-Кальму посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На прошедшей там встрече с северокорейским лидером он предположил, что туры на северокорейский курорт будут пользоваться спросом у жителей российского Дальнего Востока.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Евгений Вахляев
Северная Корея курорт КНДР курорт Вонсан
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