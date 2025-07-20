Отдых на курорте в Северной Корее. Фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня открыл новую курортную зону «мирового класса» неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Корреспондент РБК сфотографировал, как выглядит курорт.
Он растянулся почти на 5 км песчаного побережья полуострова Кальма. Его строительство началось в 2018 году. Согласно туристической карте курорта, иностранным гостям предлагается размещение в шести отелях европейского типа и премиального уровня, а также 37 гостиницах — «рёгванах» (примерно соответствуют уровню «три звезды»).
Песчаные пляжи уже оборудованы шезлонгами, раздевалками и камерами хранения.
11–13 июля Вонсан-Кальму посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На прошедшей там встрече с северокорейским лидером он предположил, что туры на северокорейский курорт будут пользоваться спросом у жителей российского Дальнего Востока.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов