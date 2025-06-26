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Ким Чен Ын открыл огромную курортную зону на побережье Северной Кореи

Ким Чен Ын открыл огромную курортную зону на побережье Северной Кореи
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На побережье Кальмаского полуострова в КНДР прошла церемония открытия Вонсан-Кальмаской курортной зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Торжественное мероприятие состоялось во вторник, 24 июня. Красную ленту в честь открытия курорта перерезал председатель КНДР Ким Чен Ын.

«В туристической зоне находятся рассчитанные почти на 20 тыс. человек отели и гостиницы, которые отечественные и зарубежные посетители достопримечательности могут выбрать по своему вкусу», — говорится в сообщении.

На курорте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр, а также культурного отдыха. Кроме этого на побережье построили торговые точки и точки общественного питания.

На церемонии присутствовали в том числе чрезвычайный и полномочный посол России в Северной Корее, а также другие сотрудники посольства.

По данным ЦТАК, туристическая зона начнет принимать отечественных гостей с 1 июля. О том, когда зарубежные туристы смогут также посетить курорт, информация не поступала.

Ким Чен Ын открыл курортную зону в городе Вонсан

С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.

В мае 2024 года, как рассказал тогда глава Минприроды Александр Козлов, возглавляющий межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами «впервые со времен СССР».

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Полина Харчевникова
Ким Чен Ын КНДР курорт
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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