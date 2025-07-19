В Ростовской области открыли движение поездов, нарушенное из-за дронов

РЖД: на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области открыли движение поездов

В Ростовской области на перегоне Лихая — Замчалово открыли движение поездов на электротяге, сообщила в телеграм-канале пресс-служба РЖД.

«Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям», — уточнили представители компании.

Напряжение в контактную сеть на станции Лихая было подано в 9:19 мск. Восстановительные работы на перегоне продолжаются, задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, отметили в РЖД.

В ночь на 19 июля беспилотники атаковали Ростовскую область. Падение фрагментов дрона на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждения контактной сети и задержку более 50 поездов.

РЖД запустили горячую линию, ситуация с восстановлением движения находится под личным контролем главы компании Олега Белозерова.

Из-за отключения электричества после атаки дронов было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва, проходившего через территорию Ростовской области.