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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Игорь Малеев / ТАСС
Фото: Игорь Малеев / ТАСС

В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях Кореняко объявил в 15:54 мск.

За последние семь дней аэропорт Калуги приостановил свою работу в четвертый раз. О введении ограничений также сообщалось в ночь на 17 июля в 00:35 мск, об их отмене — в 08:36 мск того же дня. В 13:35 мск в Росавиации снова сообщили о приостановке полетов в аэропорту, ограничения действовали до 04:28 мск 18 июля.

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Также аэропорт не принимал рейсы с 11:37 мск 18 июля до 03:31 мск 19 июля.

В ночь на 19 июля временные ограничения также вводили в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 13 сбитых на подлете к Москве беспилотниках.

Минобороны сообщило, что за ночь над девятью регионами России сбили и перехватили 71 беспилотник, из них десять — над Калужской областью.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты беспилотники Калуга
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