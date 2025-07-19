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Общество ,  
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Власти назвали лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

Минимальное ожидание для проезда в Крым по мосту — в среду, четверг и субботу
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно прогнозу загруженности пунктов досмотра с 21 по 27 июля, наименьший трафик на Крымском мосту ожидается ночью и ранним утром, максимальные очереди — днем. Данные опубликованы в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник, показал анализ ситуации на четвертой неделе июля предыдущего года. Со стороны Керчи максимальная загрузка фиксировалась с полудня в четверг и пятницу.

Минимальное время ожидания наблюдалось со стороны Тамани в четверг и субботу утром, а также в среду. Со стороны Керчи — во вторник, субботу и воскресенье.

Власти отмечают, что в 2024 году максимальное время ожидания на ручном досмотре составляло четыре часа.

По состоянию на 13:00 мск 19 июля в очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов

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Ранее, 15 июля, на Крымском мосту к 4:00 мск собралась пробка из более 500 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Днем 14 июля в очереди на Крымский мост находились 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания составляло около трех часов.

Ранее, 13 июля, перед Крымским мостом собралась пробка из более чем 1,3 тыс. автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов, а со стороны Керчи тогда скопилось около 200 автомобилей.

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