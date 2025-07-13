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Общество ,  
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У Крымского моста скопились более 1,3 тыс. машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Крымском мосту к 10:00 (время совпадает с московским. — РБК) 13 июля образовалась очередь из более 1,3 тыс. автомобилей, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1110 транспортных средств. Ожидание более трех часов», — говорится в сообщении. Количество автомобилей со стороны Керчи возросло до 200. Ожидание составляет около часа.

Перед Крымским мостом собралась очередь из почти 300 автомобилей
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К 8:00 на Крымском мосту в очереди со стороны Тамани стояли 1055 транспортных средств. Ожидание для автомобилистов уже тогда было более трех часов. В очереди со стороны Керчи находились 198 машин.

Накануне перед Крымским мостом собралась очередь из 285 автомобилей. Время ожидания составило около часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

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Полина Минаева
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