У Крымского моста скопилось более 500 автомобилей
На Крымском мосту к 4:00 мск 15 июля образовалась очередь из более 500 автомобилей, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 505 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
К 13:00 14 июля в очереди на Крымский мост находились 1,2 тыс. автомобилей, время ожидания составляло около трех часов.
Ранее, 13 июля, перед Крымским мостом собралась очередь из более 1,3 тыс. автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов. Со стороны Керчи тогда скопилось около 200 автомобилей.
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