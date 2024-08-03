Крымский мост перекрывали почти на два часа

Движение по Крымскому мосту было перекрыто почти на два часа, следует из данных в телеграм-канале об оперативной информации о ситуации на мосту.

Он был перекрыт с 6:17 мск по 7:57 мск.

По состоянию на 8:00 в очереди на Крымский мост стоит более полутора тысяч транспортных средств. Со стороны Тамани находятся 1310 машин, время ожидания более трех часов. А со стороны Керчи — 470 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

В конце июля в очереди на мост скопилось почти тысяча транспортных средств. Тогда со стороны Тамани находилось 225 транспортных средств, со стороны Керчи — около 740.