Крымский мост перекрывали почти на два часа
Движение по Крымскому мосту было перекрыто почти на два часа, следует из данных в телеграм-канале об оперативной информации о ситуации на мосту.
Он был перекрыт с 6:17 мск по 7:57 мск.
По состоянию на 8:00 в очереди на Крымский мост стоит более полутора тысяч транспортных средств. Со стороны Тамани находятся 1310 машин, время ожидания более трех часов. А со стороны Керчи — 470 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.
В конце июля в очереди на мост скопилось почти тысяча транспортных средств. Тогда со стороны Тамани находилось 225 транспортных средств, со стороны Керчи — около 740.
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