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Организаторы объявили о переносе форума «Армия-2025»

Организаторы объявили о переносе запланированного на август форума «Армия-2025»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Международный военно-технический форум «Армия-2025», ранее запланированный на август, не состоится — его перенесли на более поздний срок, сообщили ТАСС организаторы, компания «Международные конгрессы и выставки».

Изначально форум должен был пройти с 11 по 14 августа. Организаторы пока не назвали новые даты.

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На этой неделе «Известия» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писали, что Минобороны решило отменить форум «Армия-2025», который проводится в парке «Патриот» в Московской области.

В прошлом году Юбилейный форум «Армия» длился не неделю, как ранее, а три дня. Он также был закрыт для свободного посещения. Организаторы отчитались, что на форум прибыли делегации более чем из 80 стран, а общая сумма заключенных контрактов приблизилась к 500 млрд руб. Всего на «Армии-2024» показали 28 тыс. образцов вооружений и экипировки.

Форум «Армия» считается одним из главных выставочных мероприятий Минобороны. Его проводили в парке «Патриот» с 2015 года. До 2024 года программа форума длилась семь дней, в прошлом году ее сократили до трех дней.

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Елена Чернышова
Армия форум парк «Патриот»
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